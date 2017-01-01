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Tokat'ta domates ekim sahası yüzde 30 oranında azaldı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, Tokat bölgesinde çiftçi kayıt belgelerine göre tahmini olarak yüzde 30 oranında domates ekim sahasının azaldığına dikkat çekerek,"Yüzde 30 çiftçi domates ekemeyince tüketiciyi etkileyecektir" dedi.

Türkiye'de ekim alanı azalan domatesin fiyatının rekor kırarak İstanbul halinde salkım domatesin fiyatı 6-8 lira, Ankara'da 5-7 liradan satılırken, Tokat'ta da salkım domates 8 liradan satılıyor. Diğer domates çeşitleri ise 5,5 lira ile 7,5 lira arasında tezgahları süslüyor.

Antalya ve Adana'da üretilen sera domatesinin tüketildiği Tokat'ta domates hasadının Temmuz ayında başlayacağını belirten Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, geçen seneye göre domates eken çiftçinin azaldığına dikkat çekti.

Birçok çiftçinin geçen yıl domates fidelerinde ki hastalık ve maliyetlerin yüksek olması nedeni ile zarar ettiğini ifade eden Başkan Dökülen,"Hastalık nedeni ile geçen yıl tonlarca domates heba oldu. Bu sene de Tokat bölgesinde çiftçi kayıt belgelerine göre tahmini olarak yüzde 30 oranında domates ekim sahası azaldı. Yüzde 30 çiftçi domates ekemeyince tüketiciyi etkileyecektir. İnşallah hastalık ve doğal afetler görmeyiz kaliteli domates yetiştiririz tarıma katkıda bulunuruz. İnşallah çiftçimizde para kazanır tüketici de normal fiyatta tüketim yapar" dedi.

(Nİ-UY-Y-)



05.05.2017 12:31:32 TSI

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