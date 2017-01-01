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Matematik müzesi açıldı



MALATYA (İHA) - Avrupa'nın en kapsamlı matematik müzesi Malatya'da Özel Bahçeşehir Kolejinde açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Kampusu Müdürü Mehmet Ayhan Dikmen 40 parkurdan oluşan Gezici Tales Matematik Sergisinin bugün açıldığını ve iki gün boyunca açık olacağını söyledi. Dikmen, Matematik müzesinde matematiği soyut olmaktan çıkarıp elle dokunur ve gözle görülür bir hale getirildiğini belirterek "İkili saymadan Pi sayısına, imkansız üçgenden Leonardo da Vinci'nin köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, simetrinin yanı sıra Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash'ın oyun teorisi, Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırları çocuklara hikayelerle anlatan Gezici Tales Matematik Müzesi, matematiği soyut olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getiriyor" dedi.

(SD-Y)



05.05.2017 12:32:08 TSI

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