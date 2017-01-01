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Tabiat Parkının giriş güzergahı değişti

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:25
Tabiat Parkının giriş güzergahı değişti
Tabiat Parkının giriş güzergahı değişti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılan Turgut Özal Tabiat Parkında yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi.
Eski sistemde; özellikle, Bölge Trafik yanındaki kavşaktan girişlerde trafik güvenliği bakımından zaman zaman ciddi sıkıntılar meydana gelirken, ayrıca park içerisinde de giriş ve çıkışların aynı güzergahta olması nedeniyle sorunların yaşandığı bildirildi. Tabiat Parkı giriş ve çıkışlarının daha kontrollü ve güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılarak, parka giriş güzergahı değiştirildi. Önceden Bölge Trafik Müdürlüğü yanından yapılan giriş ve çıkışlar yeni düzenleme ile değiştirilerek, girişler Mişmişpark Fuar Alanı yolundan verildi. Yeni düzenlemeye göre; Tabiat Parkına araçla giden vatandaşlar Çevre Yolu Mişmişpark Fuar alanı yoluna dönüş yaparak, buradan göl yolunu takip edip Malatyaspor Dinlenme Tesislerini de geçerek Tabiat Parkına kuzey yönünden giriş yapabilecekler. Çıkışlar ise eskiden olduğu gibi yine Bölge Trafik istikametinde olacak.
Ters yön girişlerini engellemek için kapan konuldu
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tabiat Parkına giriş ve çıkışların düzenli yapılmasını sağlamak amacıyla, Çevre Yolu Bölge Trafik Yanındaki giriş noktasına kapan konulduğu, vatandaşların mağdur olmamaları için uyarıcı afişlerin yanısıra yönlendirici trafik levhalarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri istendi.
(CÖ-SD-Y)

05.05.2017 12:33:27 TSI
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