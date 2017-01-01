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Rektör Alma, güneş enerjisi tesislerini gezdi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahcivan Özerk Cumhuriyetinde kurulan, güneş enerjisi tesislerini gezdi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alma tesisin yapısı ve üretim ile ilgili bilgiler alarak, tesisin son zamanlarda yapılan en akıllı yatırımlardan biri olduğunu, bu gibi çalışmaların Nahcivan için çok mühim olduğunu belirtti. Rektör Alma, "Tesis son derece modern ve çevre dostu. Güneş enerjisi tesisi hava ve çevre kirliliğinin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması açısından güzel bir örnektir. Bizde Üniversite olarak böyle bir tesisin kurulması için çalışmalara bir süre önce başladık. Kısa zamanda sonuç alacak düzeye geleceğiz. Bu bağlamda Ülkemizin de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesinde güzel bir alternatif olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

(ET-AA-Y)



05.05.2017 12:33:38 TSI

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