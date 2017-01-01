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Obeziteyle mücadele için sahaya iniliyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin işbirliğiyle Türkiye Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Programı kapsamında başlatılan obeziteyle mücadelede diyetisyen eğitimleri tamamlandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinden oluşan 7 kişilik gruba uzman diyetisyenler tarafından sahada yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler'de görevli uzman diyetisyenler eşliğinde eğitimlerini tamamlayan diyetisyen öğrencilerle beraber sahaya iniliyor. Mücadele çerçevesinde biri eğitim ve diğeri tarama için kullanılacak araçlarla merkez ilçe Şehitkamil ve Şahinbey'deki mahallelerde taramalar yapılarak, halka eğitim verilecek. Taramalar ve eğitimlerin ardından vatandaşların vücut kitlesi ölçülerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Hastanesi'ne yönlendirilecekler. Burada kan değerleri ölçülen kişiler, obezite merkezlerine alınacak. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite uygulanacak obezite hastalarının takibi uzman diyetisyenlerce yapılacak. Türkiye'de ilk defa pilot uygulama yapılacak projenin iki yıl olması planlanıyor.

Protokol çerçevesinde kentte ikamet eden vatandaşlara yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel atkivite ve obezite durumunun belirlenmesi için Kavaklık Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Talat Özkarslı Spor Tesisi Kapalı Spor Salonunda hizmet verilecektir.

Ayrıca, obez bireylerinde diyet programına alınması sağlanacak

(SD-Y)



05.05.2017 12:34:26 TSI

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