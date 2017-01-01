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Başkan Akyürek: "Büyük devletler büyük miraslar taşır"



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KONYA (İHA) - KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları zirvesine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOP bölgesinin Türkiye çadırının orta direğini oluşturduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOP bölgesi içerisinde bulunan 8 ilin üniversitelerinin öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen UNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları zirvesine katıldı. Dönem başkanlığını Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yaptığı çalıştaya onur konuğu olarak katılan ve öğrencilere 'Yerel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü, Kalkınma Stratejileri Ve Genç Nüfusun İstihdam Planlaması' konusunda bir konuşma gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bu tarz programların katılan öğrencilere ileri ki dönemlerde çok katkı yapacağını ifade etti.

KOP bölgesinin Anadolu'nun kalbi konumunda olduğunu belirten Başkan Akyürek, "Çadırın orta direği diye bir tabiri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki alanı kabul ettiğimizde çadırın orta direği KOP bölgesidir. Bu sadece coğrafi olarak ortalarda yer almasından kaynaklanmaz. Tarihi miras, sosyal doku, inanç, duygular, geleneklere bağlılık, Anadolu'nun vatan kılınmasında geçmişte oynanılan rol, sosyal genetik. Bütün bunlar bir araya gelir ve bu bölge Türkiye çadırının orta direği olur. Bu bölge Anadolu'nun vatan yapılmasında çok önemli rol üstlenmiştir. Şimdi yeni nesiller olarak özellikle sizler çok önemli bir mirasın taşıyıcısı olduğunuzu unutmayın" dedi.



"Selçuklu ve Osmanlı ecdadımızın emanetini taşıyoruz"

Büyük devlet ve lider ülke olmanın sadece nüfusla, milli gelirle bağlantılı olmadığına dikkat çeken Başkan Akyürek, büyük devlet olma esasının büyük bir mirası taşımaktan geçtiğini kaydetti. Başkan Akyürek, "Bizde büyük bir miras var. Bunun farkında olalım. Bölgemizde daha fazla var. Selçuklu, Osmanlı ecdadımızın emanetini taşıyoruz. 21. yüzyılın en büyük 6-7 devleti içine ülkemizi sokamazsak Anadolu'daki varlığımız tehlikededir bunu unutmayalım. Türk-İslam medeniyetinden önce buradan 17 tane medeniyet gelmiş geçmiş. Burası geçiş coğrafyası olduğu için zayıflayan kaybetmiş. Herkesin de göz diktiği bir bölge. O nedenle çalışmalarımızı böyle büyük hedeflere uygun şekle getirelim. Vizyonumuzu öyle oluşturalım" diye konuştu.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Akyürek, üniversitenin hatıra defterini de imzaladı.

(US-AH-Y)



05.05.2017 12:40:04 TSI

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