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Seydişehir'de kırsal mahallelerde soğuk asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde, soğuk asfalt çalışmalarına başladı.

Seydişehir Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekiplerinin kırsal ve merkez mahallelerde bahar aylarının başlaması ile birlikte çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra soğuk asfalt çalışmalarını da sürdürüyoruz. Asfalt sezonunun başlangıcından bu yana birçok yolda yenileme ve yapım çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak, yollarımızın zeminini trafik akışına elverişli hale getirmek adına sürdürdüğümüz bu çalışmalara şimdi kırsal mahallerimizde soğuk asfalt çalışması ile devam ediyoruz" dedi.

Seydişehir Belediyesi olarak hizmetlerimizin en ücra köşelere ulaşmasını, orada yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmetlerden faydalanmasını sağladıklarını belirten Başkan Tutal, "Belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kenar mahallelerimizde çalışma tempomuz artmış durumda. İnşallah daha güzel hizmetlerle halkımızı buluşturacağız" diye konuştu.

Yol yapım çalışmaları kapsamında; Gevrekli 100 bin, Taraşcı 30 bin 600, Ortakaraören 50 bin, Boyalı 23 bin, Gökhüyük 30 bin, Bostandere 50 bin, Taşağıl 10 bin, Saraycık 6 bin, Tepecik 9 bin, Tol 12 bin, Çatmakaya 10 bin, Gökçehüyük 10 bin, Irmaklı 10 bin, Kavak 10 bin metrekare olmak üzere kırsal mahallerde soğuk asfalt kaplama çalışması yapılacak.

(US-AH-Y)



05.05.2017 12:41:58 TSI

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