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AK Parti'den Genel Başkan Yardımcı Adli'ye ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:33
AK Parti'den Genel Başkan Yardımcı Adli'ye ziyaret
AK Parti'den Genel Başkan Yardımcı Adli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Çalışan-Sen Konfederasyonu ve Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı Yusuf Adli'yi ziyaret etti.
16 Nisan'da yapılan referandum sonrasında AK Parti Van İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Referandumda yüzde 51 evet çıkmasıyla teşekkür ziyaretlerinde bulunan AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, bu kapsamda Din-Bir-Sen Van İl Başkanlığını ziyaret etti. Çalışan-Sen Konfederasyonu ve Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı Yusuf Adli ve Van il yönetiminden sendika üyeleri Anadolu Sağlık-Sen, Dem-Toç-Sen, Dem-Eğitim-Sen ve Ofis Bir-Sen il temsilcileri de hazır bulundu.
Referandumda evet çıkması için gösterdikleri gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle Yusuf Adli ve STK'ların il temsilcilerine teşekkür eden Av. Zahir Soğanda, "Din-Bir-Sen'in gayretlerini gördük. Basından açıklamalarınızı takip ettik. Bütün STK'lar referandumda samimi olarak çalışarak ter döktü. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği için çok çalıştılar. Bu nedenle bütün STK'lara ve özellikle Din-Bir-Sen Genel Merkezine, Van'daki başarılı çalışmaları ve üstün gayretleri nedeniyle Sayın Yusuf Adli'ye ve tüm üyelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Çalışan-Sen Konfederasyonu ve Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkenin kalkınması ve tıkanan sistemin önünün açılarak milletin huzurlu, mutlu ve geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla sendika olarak bütün güçlerini kullandıklarını söyleyen Adli, STK'lar arasında ayrım yapmadan tamamına eşit mesafede davranan ve bu nedenle evet oylarının artmasını sağladığı için AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda'ya teşekkür etti.
Ziyaret, ülkenin içinde bulunduğu güncel konuların değerlendirilmesiyle sona erdi.
(MSA-Y)

05.05.2017 12:42:12 TSI
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