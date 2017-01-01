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OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:33
OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar
OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki bilgisayar işletmenliği ve web tasarımı kursları ile kursiyerler, hem bilişim teknolojilerinin tekniklerini öğreniyor, hem de bu alanda sağlam bir altyapıya sahip oluyor.
Soğanlı Kültür Merkezi bünyesinde açılan bilgisayar ve web tasarım kurslarına ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Kurs hocası Celil Türkyılmaz, bilgisayarın günümüz dünyasında hayatın bir parçası haline geldiğini ve bilgisayar kullanmayı bilmemenin artık neredeyse okuma-yazma bilmemek gibi görüldüğünü belirterek, "Birçok insan facebook kullandığında bilgisayar bildiğini sanıyor. Şu an bilgisayar işletmenliği üzerine ikinci programımız devam ediyor. Bu kursumuza da çok büyük bir talep geldi. Bundan sonraki kursumuz da yine web tasarımı olacak. 20 kursiyerimiz var, önümüzdeki programa 100'ün üzerinde başvuru geldi. Kurs kapsamında, bilgisayar işletmenliğinde; windows işletim sistemini kullanmayı, milli işletim sistemimiz Pardus'u, ofis programları word, excell, powerpoint'i ve interneti kullanmayı öğretiyoruz. İnternette istediği bir bilgiye ulaşmayı, bulduğu bir bilgiyi bilgisayarına indirmeyi, arkadaşlarıyla nasıl paylaşacağını gösteriyoruz" diye konuştu.
Web Dünyasını A'dan Z'ye Öğreniyorlar
Web tasarımı kursunda ise bir seviye üste çıkıldığını anlatan Türkyılmaz, "Web artık çok büyük bir dünya. Herkes burada olmak istiyor. Bugün bir ev hanımı bile internette bir blog açarak kendi yaptığı örgüyü ya da bir yemeği tanıtmak, satışını yapmak istiyor. Web tasarımı ülkemizde artık ciddi bir ihtiyaç. Piyasada meslek olarak ciddi bir açık var. Uzun eğitimler gerektiren bu kursları, biz biraz daha sıkıştırılmış halde veriyoruz. Burada kursiyerlerimiz fotoğraf ve grafikle ilgili Photoshop eğitimleri de alıyor. Html dediğimiz web'in kaynak kodu eğitimlerini görüyor. İkinci kursumuz daha profesyonel olacak. Niyetimiz, kursa gelen arkadaşlarımızın kurs bitiminde bir web sitesi yapıp, her şeyiyle teslim edebilecek hale gelmesi. Şüphesiz web çok büyük bir dünya. Bizim yaptığımız ise ilk adımı atmak oluyor" dedi.
(MŞ)

05.05.2017 12:42:21 TSI
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