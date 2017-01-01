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Hakkari'de kan bağışına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



Mimar Kaya

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de 'Kan bağışı hayat kurtarır' sloganıyla düzenlenen kampanya büyük ilgi görüyor.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde başlayan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Vatandaşlar önce doktorlar tarafından sağlık kontrollerinden geçtikten sonra, çeşitli bilgiler içeren bir form doldurarak kan verdiler. Burada konuşan Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, 3 gün boyunca kan bağışı faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Bozkurt, "Belediye binası önünde kan bağışı aracımız 3 gün boyunca hizmet verecek. Vatandaşlarımız kan bağışına yoğun ilgi gösteriyor. Uzman doktorlarımız sağlık kontrollerinin ardından kan vermek isteyen vatandaşlarımızdan kan alıyor. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına Türkiye genelinde büyük ilgi gösterilmiştir. Bu anlamda Türkiye'nin kan bağışına istenilen seviyeye ulaşmıştır. Bende duyarlı tüm Hakkari halkına bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MK-MSA-Y)



05.05.2017 12:44:32 TSI

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