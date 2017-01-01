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AVM otoparkındaki araç yandı

-Yangının araçtaki LPG tanına ulaşmadan söndürülmesi faciayı önledi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde park ettiği alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya hazırlanan seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı.



Edinilen bilgiye göre; Efeler merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği 09 AT 005 plakalı otomobilin sahibi Muhammet Hanifi, alışverişini tamamladıktan sonra saat 11.45 sıralarında aracını almaya geldi. Hanifi, otoparktan çıkmaya çalışırken araç bir anda stop etti. Araçtan inerek kontrol etmeye çalışan Hanifi, otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti.



Alışveriş merkezinde görevli güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal etti. LPG'li aracın motor kısmında çıkan yangın otomobilin diğer bölümleri ve çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.



Yangının araçtaki LPG tanına ulaşmadan söndürülmesi faciayı önledi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında araç kullanılamaz hale geldi.

(MB-Y)



05.05.2017 12:44:36 TSI

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