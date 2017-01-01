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Hortlaklar adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Celil Yağız Kültür Sanat Oyuncularının sergilediği Hortlaklar tiyatro oyunu izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Norveçli Şair ve Yazar Henrik İbsen'in 1881 yılında kaleme aldığı, 2 perdelik bir aile dramı olan Hortlaklar adlı tiyatro eseri, Düzceli Yazar ve Oyuncu Hüseyin Kefeli'nin yönetmenliğinde Düzce Celil Yağız Kültür Sanat oyuncuları tarafından, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendi.

Geçmişlerinden kurtulamayan bireylerin, karabasana dönüşen dünyalarının anlatıldığı tiyatro oyunu, Düzceli Tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. 400 kişilik dolu salonda sergilenen oyun izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Celil Yağız Kültür Sanat Yöneticilerinden Halil Taşkın Yılmaz yaptığı açıklamada, "Böyle güzel bir oyun ve eserin sahnelenmesinde emeği geçen, başta yönetmenimiz Hüseyin Kefeli ve oyuncularımız olmak üzere bizlere maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz bu oyunumuzu Türkiye'nin diğer illerin büyük sahnelerinde de oynamak, tiyatro festivallerinde de sergilemek istiyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz de devam ediyor" dedi.

Yönetimliğini Hüseyin Kefeli'nin yaptığı oyunun yönetimin yardımcılığını Ali Berkant Yaşar yaptı. Oyuncular; Orçun İlhan, Gülşah Vapur, Onur Urhan, Cem Ulcay, Ebru Derviş, Ali Berkant Yaşar ve Berna Parlak sahne aldı.

(AY)



05.05.2017 12:45:43 TSI

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