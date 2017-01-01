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Başkan Yemenici çocukları sevindiriyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:38
Başkan Yemenici çocukları sevindiriyor
Başkan Yemenici çocukları sevindiriyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt yemenici, her mahallede çocuklara ait alanlarda oyun ve spor alanları yapmaya devam ettiklerini belirtti.
Başkan Yemenici, ''İlçemizi semt sahaları ve çocuk oyun alanlarıyla donatmaya devam ediyoruz. Ayazlı mahallesi meslek lisesi yanında basketbol, voleybol, futbol ve tenis kortundan oluşan semt sahamızın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk oyun alanı ve pergolalarında olacağı bu alan şehrinize kazandırıldığında atıl olan bir alanımız daha gençlerinizin ve spor tutkunlarının uğrak yeri haline gelecektir. Durmak yok hizmete devam" dedi.
(TT-AY)

05.05.2017 12:47:02 TSI
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