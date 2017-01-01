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Batman'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi yakalandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:44
Batman'da çeşitli suçlara karışan 5 kişi yakalandı

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da, motosikletle kapkaç yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli ile nitelikli yağma suçunu işlediği belirlenen bir şüpheli yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde farklı tarihlerde yaşanan cep telefonunun kapkaç suretiyle çalınması olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerimiz motosikletli şahıslar üzerinde kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar neticesinde kapkaç olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şahıs, olaylarda kullanmış oldukları motosiklet ile birlikte yakalanmış, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adli mercilere çıkartılmıştır. Ayrıca, nitelikli yağma suçundan yakalanan 1 şahıs adli merciler tarafından tutuklanmıştır" denildi.
(OA-MP-Y)

05.05.2017 12:52:57 TSI
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