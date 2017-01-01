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Gökmeydan Kız Kur'an Kursu'ndan Bed-i Hıfz Merasimi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Gökmeydan Kız Kur'an Kursu'nda öğrenim gören öğrenciler için, Bed-i Hıfz (Hafızlığa başlama) merasimi yapıldı.

Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda yapılan merasime Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, İl Müftüsü Bekir Gerek, Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır ve vatandaşlar katıldı. Konferans salonuna sığmayan 700'e yakın vatandaş, merasime yoğun ilgi gösterdi. Bed-i Hıfz merasimi, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı, daha sonra Merkez Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencisinin okuduğu Kur'an tilaveti ile devam etti. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı programda hafız ve hafız adaylarından Kur'an tilaveti yapıldı ve ilahiler söylendi.

Selamla konuşması yapan Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır, "Böyle bir güzel program için bizleri bir araya getiren yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimize salat-ü selam olsun. Bugün bizim en mutlu günümüz, inşallah ülkemize yeni hafızlar kazandıracağız. Hafızlık sabır işidir, kolay değildir. Ama hafızlığın karşılığında alacağımız mükâfat Allah katında çok büyüktür. Bizler daima hafızlarımızın yanında olduk, onların başarılı olması için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Hafızlarımızı yetiştirmede emeği geçenlere ve bu programı tertip eden Gökmeydan Kız Kur'an Kursu Yönetici ve hocalarımıza teşekkür ediyor, hafızlığa başlayan öğrencilerimize de başarılar diliyorum, bizleri programlarımızda yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Müftüsü Bekir Gerek ise yaptığı konuşmada, "Böyle bir merasime, hafızlığa başlayacak öğrencilerimizin törenine bizleri şahit kılan Yüce Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Bugün çok anlamlı bir törendeyiz. İnsan eğer İslam'ı, Müslümanlığı güzel yaşarsa, Kur'an'la bütünleşirse, melekten de öte bir varlık haline gelir. Bu yavruların ayaklarının altına melekler kanatlarını germiş, onlar meleklerle yarışmak üzere bir araya gelmiş. Onları gönülden tebrik ediyorum, Allah yolunuzu açık eylesin. Bu yavrularımızı yetiştiren hocalarımı kutluyorum, ayrıca değerli veliler sizleri de kutluyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin bir teşekkür konuşması yaptı. Şahin, "Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir programda yer alıyorum. Bu yaşta çocukların hafızlığa başlamasından çok mutlu oldum. Çünkü akranları oyun oynarken, onlar Kur'an'la, maneviyatla iç içe olması geleceğe dönük bizlere çok gurur veriyor. Ben bu tablonun oluşmasında emeği geçen bütün hocalarımızı, ailelerimizi ve evlatlarımızı tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Daha sonra merasime katılan Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin'e, İl Müftüsü Bekir Gerek'e ve Odunpazarı Müftüsü Burhan Çakır'a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Merasimden sonra Gökmeydan Kız Kur'an Kursu tarafından yapılan kermes düzenlendi. Merasime katılanlar tarafından oldukça talep gören ve yoğun kalabalığın gezdiği kermesi, programa katılan Cemal Şahin, Bekir Gerek ve Burhan Çakır da gezme fırsatı buldu.

(MSY-MET-Y)



05.05.2017 12:58:35 TSI

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