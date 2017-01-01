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Anneler Günü çiçeği Espark'tan



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Espark AVM, Anneler Günü'nü unutmadı.

Espark'tan 5-9 Mayıs tarihleri arasında 250 lira ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin annelerine bu özel gün için Çiçek Sepeti aracılığıyla çiçek gönderecek. Espark, bu özel günü baş tacı annelere olan sevginin en sembolik ifadesi olan çiçek gönderimi yaparak kutlamayı tercih etti. Trendleri yakından takip edenlerin müdavimi olduğu Espark AVM, ziyaretçilerin annelerini unutmayarak, evlerini mis kokulu çiçeklerle donatacak. Eskişehir'in gözde alışveriş ve eğlence merkezi Espark AVM, ziyaretçileri alışveriş yaparken Anneler Günü Hediyesi'ni onlar için hazırlıyor.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ve 2016 yılı içerisinde ICSC tarafından perakendenin Oscar'ı olan Solal Ödülü ve Pazarlamanın Oscarı olan Felis Ödülü'nü alan Espark Alışveriş Merkezinin, Eskişehir'deki öncü aktivitelerine devam edeceği belirtildi.

(MSY-MET-Y)



05.05.2017 13:00:04 TSI

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