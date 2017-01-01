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Mezitli sahil alanına ödüllü kentsel tasarım projesi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sahil düzenleme projelerinden biri olan Mezitli Sahil Alanında Kentsel Tasarım Projesi kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Altın Kentler Platformunca gerçekleştirilen ve kentlerin gelişmişlik göstergelerinden biri olan "Golden City Awards 2017" yarışmasında "En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi" seçilerek, ödül alan Mezitli Sahil Alanında Kentsel Tasarım Projesi, 45 kişilik ekibin hummalı çalışmaları ile tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık dört ay önce başlayan çalışmalar ile kısa sürede yüzde 33'ü tamamlanan proje kapsamında, alanda taş tahkimat çalışmaları devam ederken, iki tenis kortu ve iki voleybol sahasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Sahile spor yapmaya gelen vatandaşların daha rahat kullanımı için wc, duş ve soyunma kabinini içinde barındıracak olan hizmet binasının da beton dökme çalışmaları başladı. Çalışma sahasında bulunan yağmur suyu hatlarının çıkışları menfez şekline dönüştürülürken, 11 adet seyir terasının beton dökme işlemlerine de başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devamında iki adet basketbol sahası, 2 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu bandı, 2 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, kondisyon alanı, çocuk oyun alanları, engelli çocuk oyun alanları, kaykay pisti, uçurtma çayırı ve etkinlik meydanları, 11 adet seyir terası, restoranlar ve balık tutmak isteyen vatandaşlar için iki adet balıkçı iskelesi yapılacak. Peyzaj düzenlemeleri ile birlikte yeşillendirilecek sahil güzergahına estetik ahşap banklar yerleştirilerek, oturma alanları oluşturulacak.

Yaklaşık 80 bin metre kare alanda devam eden ve 2017 yılının sonlarına doğru bitirilmesi planlanan çalışmalar tamamlandığında Mezitli'nin çehresi değişecek ve modern bir kimliğe kavuşacak.

(KRY-Y)



05.05.2017 13:01:44 TSI

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