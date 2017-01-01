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Bu fuar sanayi ve akademiyi bir araya getirdi

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:54
Bu fuar sanayi ve akademiyi bir araya getirdi
Bu fuar sanayi ve akademiyi bir araya getirdi
- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan:
- "Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Kadir Çetin - Aydın Sarıoğlu
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından geleneksel hale getirilen ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlama hedefinde olan "Proje Fuarı", sanayicileri ve üniversiteyi bir araya getirdi.
Organize Sanayi Bölgesinde açılan fuarda, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladığı projeler sanayicilere sunuldu. Etkinliğin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, üniversite-sanayi işbirlikliklerinin gelişmesini arzu ettiklerini kaydetti. Özaydemir, bu durumun hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye değer katacağına dikkat çekti.
Daha sonra konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Mühendislik Fakültesi ve Sanayi Odasının ortaklaşa başlatmış olduğu bu çalışmanın, diğer fakültelere de örnek olacağını söyledi. Gündoğan, "Ben buraya gelmeden önce saat 9,5'ta Fen Fakültemizin öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği bir etkinliğe katıldım. Biz istiyoruz ki, üniversitelerimizin tüm fakülteleri, sadece mühendislik fakültesi değil diğer fakültelerimiz de, Fen Fakültesi gibi temel bilimler eğitimi veren fakültelerimiz de dahil olmak üzere, Güzel Sanatlar Fakültemiz, Mimarlık Tasarım Fakültemiz, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz hatta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin gibi üniversitemizin tüm fakültelerinin bilimlerinin bu tür etkinlikleri gerçekleştirmesi, bu bizim gerçekten özlediğimiz bir şey. Dolayısıyla bu sayede öğrencilerimiz, hocalarımız sektörle daha yakından tanışma, birlikte olma, sektörün isteklerini, taleplerini dinleme, gerçekleri görme noktasında daha doğrusu önemli bir avantaja sahip oluyorlar. Dolayısıyla ben bu tür etkinliklerin bundan sonra da, daha da artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"Eskişehir'de sektörle buluşma noktasında hiç sıkıntı çekmiyoruz"
"10 yıldır özellikle bizlerle birlikte çalışan Sanayi Odamıza çok teşekkür etmek istiyorum" diyen Prof. Dr. Gündoğan, şöyle devam etti:
"Gerçekten biz Eskişehir'de sektörle buluşma noktasında hiç sıkıntı çekmiyoruz. Gerek Sanayi Odamız, gerek Ticaret Odamız her türlü desteği, katkıyı bize sağlıyorlar. Bu noktada ben bunun şehrin dinamitleri açısında önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şehir ile üniversitelerimizin bütünleşmesi açısından, sektörün üniversiteler içerisinde üniversitelerin sektörle birlikte olmasının şehrin gelişmesine, kalkınmasına daha doğrusu ülkemizin genel olarak kalkınmasına önemli katkılar sağladığını düşünüyorum."
Konuşmaların ardından ESO Başkanı Özaydemir, Rektör Gündoğan ve beraberindekiler, proje statlarını gezerek, ilgililerden bilgi aldı.
(KÇ)

05.05.2017 13:02:53 TSI
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