YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

(OA-MP-Y)



05.05.2017 13:05:31 TSI

NNNN

