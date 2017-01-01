Batman'da uyuşturucu operasyonu
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yaptıkları aramada 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar ile 36 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
(OA-MP-Y)
05.05.2017 13:05:31 TSI
NNNN