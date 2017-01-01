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Tarihi Sedre Köşkü'nde Restorasyon çalışmaları başladı

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:58
Tarihi Sedre Köşkü'nde Restorasyon çalışmaları başladı
Tarihi Sedre Köşkü'nde Restorasyon çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Selçuklular dönemi yapılarından günümüze kadar ayakta kalan tarihi Sedre Köşkü, Alanya Belediyesi tarafından restore edilerek kültür turizmine kazandırılıyor.
Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde Sedre Çayı'nın kenarında bulunan köşk yapısının turizme ve ilçenin kültürel mirasına kazandırılması için çalışmalar başladı. Yaklaşık 800 yıllık Sedre Köşkü'nün 'Avcılık Müzesi' olarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Projelendirme çalışmaları sırasında Alanya Müze Müdürlüğü kontrolünde ilk olarak arkeolojik kazı çalışmaları yapıldıktan sonra köşkün restorasyon projesi hazır hale getirildi. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilen projenin onaylanması ile ihaleye çıkarılarak restorasyon çalışmalarına başlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Köşkün 'Avcılık Müzesi' olarak kullanılmak üzere Alanya Belediyesi'ne 2 yıl süreli ön tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti. İlçede bulunan tarihi yapıları koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yücel, "Koruma Kurulu tarafından projenin onaylanmasının ardından ihalesini gerçekleştirdik. Şu an onarım çalışmaları başladı. Antalya Valiliği tarafından katkı payından da ödeneğin ayrıldığı restorasyon çalışması bittikten sonra tarihi köşkü 'Avcılık Müzesi' olarak turizme kazandıracağız. Müzede günümüze kadar kullanılan her türlü av malzemesi teşhir edilecek. Burasını koruyup restore ederek, gelecek nesillerimize ve kültür turizme kazandırmak istiyoruz. Av Köşkü gibi tarihimize ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

05.05.2017 13:07:04 TSI
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