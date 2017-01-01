ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dağcılık Federasyon'undan Eryılmaz'a ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:00
Dağcılık Federasyon'undan Eryılmaz'a ziyaret
Dağcılık Federasyon'undan Eryılmaz'a ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Yönetim Kurulu Üyeleri Nurullah Eza, Ömür Öğüt ve Spor Tırmanış Kurulu Sorumlusu Abdürrahim Ekin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan ve bir süre baş başa görüşen Eryılmaz, ziyaret nedeniyle Başar ve beraberindekilere teşekkür etti. Başar ise Eryılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.
Nezaket ziyaretinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonunun çalışmaları konuşuldu.
(İHA-MP-Y)

05.05.2017 13:10:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bağlar Kaymakamı kapı kapı dolaşıyor
YEREL

BAĞLAR KAYMAKAMI KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Kendisi küçük, başarısı büyük
YEREL

KENDİSİ KÜÇÜK, BAŞARISI BÜYÜK
Sinema günleri mayıs programı başlıyor
YEREL

SİNEMA GÜNLERİ MAYIS PROGRAMI BAŞLIYOR
DTSO, SGK Başkanı ile görüştü
YEREL

DTSO, SGK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
13. Liselerarası Tiyatro Şenliği düzenlendi
YEREL

13. LİSELERARASI TİYATRO ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Federasyon Başkanı Başar'dan Demir'e ziyaret
YEREL

FEDERASYON BAŞKANI BAŞAR'DAN DEMİR'E ZİYARET
Diyarbakırlı aileler Kayserili ailelere evlerini açtı
YEREL

DİYARBAKIRLI AİLELER KAYSERİLİ AİLELERE EVLERİNİ AÇTI
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
Tur operatörleri Diyarbakır'a geliyor
YEREL

TUR OPERATÖRLERİ DİYARBAKIR'A GELİYOR
SYDV müdürleriyle istişare toplantısı
YEREL

SYDV MÜDÜRLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI
Üniversiteler öğrencilerle buluştu
YEREL

ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Büyükşehir Belediyesinden Hıdırellez konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN HIDIRELLEZ KONSERİ
Çermikli çocuklar sinema ve lunapark keyfi yaşadı
YEREL

ÇERMİKLİ ÇOCUKLAR SİNEMA VE LUNAPARK KEYFİ YAŞADI
ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
YEREL

ASKON DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI AYDIN ALTAÇ:
Dicle'de dağıtım şebekesinin yüzde 12'si yeraltına alındı
YEREL

DİCLE'DE DAĞITIM ŞEBEKESİNİN YÜZDE 12'Sİ YERALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...