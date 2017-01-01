Dağcılık Federasyon'undan Eryılmaz'a ziyaret
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DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Yönetim Kurulu Üyeleri Nurullah Eza, Ömür Öğüt ve Spor Tırmanış Kurulu Sorumlusu Abdürrahim Ekin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'ı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan ve bir süre baş başa görüşen Eryılmaz, ziyaret nedeniyle Başar ve beraberindekilere teşekkür etti. Başar ise Eryılmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.
Nezaket ziyaretinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonunun çalışmaları konuşuldu.
(İHA-MP-Y)
05.05.2017 13:10:01 TSI
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