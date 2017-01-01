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Niğde Gebelik Okulu anne adaylarına hizmet veriyor



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - 2016 Ağustos ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu, anne ve baba adaylarının doğum öncesi gebelik ve doğum sonrası dönemde bilinçlenmesi için anne adaylarına hizmet vermeye devam ediyor.

Aktif halde anne adaylarına çeşitli eğitimlerin düzenlendiği Gebe Okulunda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Aydın, gebe annelere önemli bilgiler veriyor. Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Aydın, "Bir ebe eşliğinde yapılan eğitimlerde anne adaylarına gebelere, doğru nefes ve gevşeme teknikleri, doğum fizyolojisi ile ilgili teorik bilgiler, doğum pozisyonları, doğumda nefesle ıkınma, doğumda yapılabilecek müdahaleler, anne ve bebek sağlığı için gerekli tüm bilgiler verilmektedir. Eğitimle kendine ve bebeğine güvenen, doğum esnasında iç sesini ve iç güdülerini dinleyebilen gebelerin doğumun coşkusunu yaşaması amaçlanıyor" dedi.

Aydın, anne adaylarının doğumla ilgili bir şekilde kafalarına yerleşen korkularını bitirmek ve normal doğumun anneye kazandıracağı faydaların da anlatıldığını belirtti.

Gebelik süreci başlayan anne adaylarının Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum Kliniğine başvurarak takiplerini ve gebe okuluna kayıt yaptırması halinde 4 haftalık kursa katılarak doğum öncesi ve sonrası tüm gerekli bilgiler anlatılmaktadır. Bugüne kadar toplam 141 anne adayı gebe okulundan faydalanmış olup, 60 gebe normal doğum yapmıştır. Kursu tamamlayan anne adaylarına katılım belgesi veriliyor.

(YE-TB-Y



05.05.2017 13:10:13 TSI

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