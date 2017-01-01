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TESKOMB Başkan Vekili Şarlı, "Amaç işportacıyı dükkan sahibi yapmak"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan vekili Bahri Şarlı, esnafın ayakta kalması ve büyümesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı ve yönetimi tarafından karşılanan Genel Başkan Vekili Şarlı, burada yaptığı basın açıklamasında verdikleri destekle Türkiye'de bir çok esnafın kepenk kapatmasını önlediklerini dile getirerek "Esnaf ve sanatkarlarımız bu ülkenin temel taşı, orta direğidir. Kendi hür iradesiyle işyeri açan, istihdam sağlayan, vergilerle katma değer yaratan çok önemli bir kesim. Esnafın bağlı bulunduğu Esnaf Kefalet Kooperatifleri de çok önemli. Kooperatifimiz Halk Bankası kanalıyla esnafımıza düşük faizli kredi sağlamakta. Esnafın ayakta kalmasını sağlamakta. Aynı zamanda işlerinin büyümesine yardımcı olmakta. Eğer Kooperatiflerimiz olmasaydı bugün Türkiye'de bir çok esnafımız kepenk kapatmış olurdu" dedi.

"Kredi limiti arttı faiz düştü"

Son 14 yılda hükümetin desteği ile kredi limitlerinin arttığını ve faizlerin düştüğünü dile getiren Şarlı şunları söyledi: "Son 15 yıldır esnafın daha fazla yanındayız. Biz ne kadar fazla çalışırsak çalışalım siyasi erkin bize desteği olmazsa bizim hiçbir şey yapmamız mümkün değil. 1952 yılında kurulan kooperatiflerimizin 2002 sonunda ülkedeki tüm kooperatiflerin kullandırdığı kredi miktarı 120 milyondu. Son 14 yıla baktığımızda bu miktarın 20 milyarı aştığını görüyoruz. Bu hükümetin desteği sayesinde sağlanmış bir başarı. Ayrıca faizlerimiz çok yüksekti. Bugün bir yıla kadar olan vadeli kredilerde yüzde 4, bir yılı aşan vadeli kredilerde de yüzde 5 gibi Türkiye'nin en düşük faizli kredisiyle esnaf ve sanatkarımıza destek veriyoruz. Kredi limitinden de bahsetmeliyiz. Biz göreve geldiğimizde esnafın kullanabileceği en yüksek kredi limiti 5 bin liraydı. Bugün 150 bin lira kadar kefalet verebilme imkanımız var."

"Esnafımız bizi mahcup etmedi"

Geri dönüşlerle ilgili de bilgi veren Şarlı borç ödeme ahlakı olan esnaf ve sanatkarların birliği hükümete karşı mahcup etmediğini ifade ederek "Geri dönüşlere baktığımızda, takibi artan kooperatiflere Halk Bankası finansman göndermiyor. Yani kredi dağıtamıyor. 2002 sonunda Türkiye'deki 900 kooperatifin üçte ikisi kredi veremiyordu. Bugün 900 kooperatifin sadece 60 tanesi kredi veremiyor. Hükümetin bize verdiği destek karşılıksız kalmamış, aldığımız kredileri tahsil ederek görevimizi yerine getirmişiz. Esnaf ve sanatkarın işlerinin mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil. Büyük bir 15 Temmuz travması yaşadık. Bu travmada bırakın küçük esnafı büyük sanayiciler bile çok etkilendi. Bütün bunlara rağmen borç ödeme ahlakı olan esnaf ve sanatkarlarımız bizleri hükümete karşı mahcup etmedi" diye konuştu.

"Hak edene kredi"

Kooperatiflerin hak edene kredi verdiği takdirde başarılı olabileceğini ifade eden Şarlı "Kredileri ahbap çavuş ilişkisiyle değil de hak edene hak ettiği kadar vermek suretiyle bu paralar tahsil edilebilir. Burada Birlik Başkanlarına önemli görevler düşüyor" şeklinde açıklama yaptı.

Şarlı, amaçlarının işportacıyı dükkan sahibi, dükkan sahibini atölye sahibi, atölye sahibini de fabrika sahibi yapmak olduğunu vurgulayarak "Referandum bitti. Halkımız kararını verdi. Bundan sonra ekonomiye ağırlık verileceğini biliyoruz. Bunun esnafı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Şimdiye kadarki çalışmalarımızda malumunuz olduğu üzere borçlara ödeyemeyenlere yapılandırma yaptık. 30 bin liralık ve 50 bin liralık 0 faizli kredide taşın altına elimizi koyduk. Amacımız esnaf ve sanatkarı daha iyi yerlere getirebilmek. Bir işportacıyı dükkan sahibi yapmak, dükkan sahibini atölye sahibi yapmak, atölye sahibini de fabrika sahibi yapmak" dedi.

"Düzce kooperatifi başarılı

Açıklamasında Düzce Kooperatifinin başarısına da değinen Şarlı "Düzce uzun zaman kredi dağıtamaz durumdaydı. Şimdi tıkır tıkır kredi dağıtıyor. Ertan Taşlı Başkanımı ve yönetimini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Şarlı, Bolu'ya hareket etti.

(AY)



05.05.2017 13:10:40 TSI

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