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DTSO, SGK Başkanı ile görüştü

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:10
DTSO, SGK Başkanı ile görüştü
DTSO, SGK Başkanı ile görüştü

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, medikal firmaların inceleme işlemlerinin SGK İzmir Müdürlüğüne bağlanmasının oluşturduğu sorunların çözümü amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile görüştü.
DTSO Başkanı Ahmet Sayar ve Sağlık Meslek Komitesi Başkanı Selman Bilici, ayakta tedavi protez ve ortez cihazları tedarikini yapan medikal firmalarının faturalama ve inceleme işlemlerinin İzmir SGK İl Müdürlüğüne bağlanması nedeniyle yaşanan sorunların çözümü amacıyla SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. DTSO Başkanı Sayar, SGK'nın kararı ile ayakta tedavi protez ve ortez cihazları tedarikini yapan medikal firmaların faturalama ve inceleme işlemlerinin İzmir SGK İl Müdürlüğüne bağlandığını belirterek, "Daha önce çevre illerle beraber Diyarbakır'da yapılan tetkiklerde, aksaklıklar anında giderilebiliyorken, incelemelerin Diyarbakır'a en uzak yerlerden biri olan İzmir SGK İl Müdürlüğüne bağlanması ile beraber hasta ve tedarikçiler açısından ciddi mağduriyetler yaşanabilmektedir" dedi.
Sayar, söz konusu kararın değiştirilerek gerek nüfus, gerek coğrafi konum açısından bölgenin ortasında olması sebebiyle Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Elazığ illerinin kontrollerinin tekrar Diyarbakır'a alınması gerektiğini ilettiklerini anlatarak, bir evrakın kontrolü için bin 412 kilometre yol kat etmesini anlamakta zorlandıklarını vurguladı.
Sağlık Meslek Komitesi Başkanı Selman Bilici ise, söz konusu inceleme işlemlerinin Diyarbakır'dan İzmir SGK İl Müdürlüğü'ne bağlanmış olmasının binlerce hastayı ve çok sayıda firmayı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Bilici, fatura ve evraklarda zaman zaman yaşanan mühür, imza, ibare eksikliği gibi ufak eksikliklerin, SGK tarafından 10 günlük süre içerisinde tamamlanmasının istendiğini belirterek, işlemlerin İzmir'e alınmasıyla beraber, 10 günlük süre içerisinde yazışmaların yapılmasının ve eksikliklerin giderilmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Bilici, söz konusu durumun hasta ve medikal firmaların mağduriyet yaşamalarına sebebiyet vereceğine bu sebeple ilgili kararın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
(İHA-MP-Y)

05.05.2017 13:19:28 TSI
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