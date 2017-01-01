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Off-Road ilk etap startı yarın veriliyor



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DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı DENDOFF 2. Mahalli Off-Road yarışları yarın başlıyor.

DENDOFF 2. Mahalli Off-Road yarışları, Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne yapılan pistte gerçekleşecek. 5 etaptan oluşan DENDOFF 2. Mahalli Off-Road yarışlarının ilk 2 etabı 'Orman etabı' olacak. Büyük bir heyecana sahne olacak olan Off-Road yarışlarının seremoni startı Adliye önünde saat 12.15'te verilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve şehirlerinden gelen yarışmacılar 9,6 kilometre olan orman etabını iki kez turlayacak. Off-Road yarışlarının geriye kalan 3 etabı Pazar günü seyircili olarak gerçekleşecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, resmi ve büyük bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Subaşıoğlu, "Önümüzdeki 2018 yılının TOSFED tarafından yayınlanacak yarış takvimine Merkezefendi'nin bu Off-Road'un girmesi açısından bu organizasyon büyük bir önem taşıyor. İlk startı da Cumartesi günü veriyoruz. Bütün gözlerin Denizli'de, Off-Road yarışlarında olacak. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonunda Off-Road yarışlarına bekliyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 13:22:56 TSI

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