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Van'da fuhuş operasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:16
Van'da fuhuş operasyonu

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde fuhuş yaptırarak haksız kazanç elde eden bir kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Urartu Sokak üzerindeki bir ikamette, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, fuhşa sürüklendikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan operasyon sonucunda, N.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısça fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Pervane Bodurova ve Aıla Mehdiyeva isimli Azerbaycan uyruklu mağdur bayanlar temin edilerek, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Gözaltına alınan N.Ş. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
(MSA-Y)

05.05.2017 13:26:03 TSI
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