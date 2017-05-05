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05 Mayıs 2017 Cuma, 13:23
Öğrenciler Jüri Oldu, Öğretmenler Ter Döktü
- Öğretmenler, öğrencilerin gözetiminde bilgi yarışması yaptılar

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri gözetiminde bilgi yarışmasında ter döktüler.
Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri düzenli olarak bilgi yarışması düzenlerken, bu sefer farklı bir etkinlik yapıp okul öğretmenlerine, öğrenciler gözetiminde bilgi yarışması düzenlediler. Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 11/A Sınıfı öğrencilerinin hazırladığı bilgi yarışmasında her branştan 18 öğretmenin 3 er kişilik grup olarak, katıldığı, öğrencilerin jürilik yaptığı yarışmada, 18 yarışmacı öğretmen, öğrencilerinin hazırladığı sorular karşısında zaman zaman zor anlar yaşadılar. Okul Edebiyat Öğretmeni Gürkan Kiper'in sunduğu bilgi yarışmasında, öğretmenlerden Ayla Özer, Betül Turna ve Meltem Pelit'in oluşturduğu grup birinci oldu. Yarışma sonunda sembolik ödüller verilirken, Edebiyat Öğretmeni Şebnem Köksen ve öğrencileri de yarışma sonunda söyledikleri türkülerle güne renk kattılar. Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Korkmaz, sosyal faaliyet olarak Niğde'nin en iyi okullarından birisi olduklarını, eğitimin yanında, farklı sosyal ve spor etkinliklerinin artarak devam ettiğini belirterek, emeği geçen öğrenciler ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.
(YE-AÖ-Y)

05.05.2017 13:32:31 TSI
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