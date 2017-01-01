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Sinema günleri mayıs programı başlıyor



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz sinema günlerinin mayıs ayı programı kapsamında çocuklar için "Süper Yetenek" ve "Tüylü Kaçak", yetişkinler için de "Bir Annenin Feryadı" filmleri gösterime girecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kültür sanat çalışmaları kapsamında düzenlediği ve büyük ilgi gören ücretsiz sinema günleri, her ay farklı programlarla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günlerinin Mayıs ayı programını belirledi. Mayıs ayında çocuklar için animasyon türünde "Süper Yetenek" ve "Tüylü Kaçak", yetişkinlere yönelik de dram türünde "Bir Annenin Feryadı" filmleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sinema salonlarında gösterime girecek.

6 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan sinema günlerinin programı, 28 Mayıs'ta çocuk ve yetişkinlere yönelik yapılacak gösterimlerle sona erecek.

(İHA-MP-Y)



05.05.2017 13:34:16 TSI

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