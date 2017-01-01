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Turizmciler asılsız tazminat iddialarına karşı harekete geçti



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde art niyetli bazı İngiliz turistlerin asılsız iddialarla tazminat davası açmaları üzerine harekete geçti. GETOB yönetimi, İngiltere'den Güney Ege bölgesine turist gönderen tur operatörleriyle bilgilendirme toplantısı düzenledi.





Turizmciler, ilk olarak kendi aralarında iki toplantı gerçekleştirerek öneri ve dilekları aldı. Yapılan davete İngiltere'nin en büyük tur firması JET2 Holiday yetkilileri cevap vererek toplantıya katılacaklarını bildirdi. Bugün 5 yıldızlı Green Diomond Otel'de, konaklama ve tur şirketleri temsilcilerinden yaklaşık 500 kişi, JET2 Holiday firmaları yetkilileri yurt dışı kontak müdürü Len Mina, Türkiye sorumlusu Andrea Godsmark, şirket avukatı ve sözcüsü Anusha Price, MTS Ege Genel Müdürü Tanju İçten ve MTS Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Sohbet Kayhan "sorun ve çözüm" adı altında bir araya geldi.



600 paund karşılığı Türkiye'ye tatile gelen bir turistin asılsız iddialar sonucu dava açarak 50 ya da 100 bin paund gibi rakamlarla tazminat talep etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Avrupa ülkelerinin mahkemeleri bu paraları turizm işletmelerinin alacaklarından tahsil ettiğini belirtti. Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzun dönemdir bu sıkıntıların yaşandığını ancak son 2 yılda en üst düzeye ulaşması sonucu müdahale etmek zorunda kaldık. Dünyada her şey dahil sisteminde en çok tatil imkanı sunan ülkeler arasında ilk sıradayız. Bu tazminat taleplerini gündeme getiren turist kesimi de bu konsepte tatile çıkan gruplardan oluşuyor. Zaten ucuz tatile gelen bir kesimin birde tazminat talebinde bulunması hiç hoş ve doğru olmayan bir davranış diye düşünüyorum. Biz GETOB olarak buna karşı çıkarak yabancı tur operatörleri ve sektör temsilcilerini bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenledik. Hazırladığımız rapor dosyasını bakanlığımıza ve İngiliz parlamentosuna da gönderdik. Bundan sonraki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz"

(VE-MB-Y)



05.05.2017 13:36:38 TSI

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