ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turizmciler asılsız tazminat iddialarına karşı harekete geçti

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:27
Turizmciler asılsız tazminat iddialarına karşı harekete geçti
Turizmciler asılsız tazminat iddialarına karşı harekete geçti

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde art niyetli bazı İngiliz turistlerin asılsız iddialarla tazminat davası açmaları üzerine harekete geçti. GETOB yönetimi, İngiltere'den Güney Ege bölgesine turist gönderen tur operatörleriyle bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Turizmciler, ilk olarak kendi aralarında iki toplantı gerçekleştirerek öneri ve dilekları aldı. Yapılan davete İngiltere'nin en büyük tur firması JET2 Holiday yetkilileri cevap vererek toplantıya katılacaklarını bildirdi. Bugün 5 yıldızlı Green Diomond Otel'de, konaklama ve tur şirketleri temsilcilerinden yaklaşık 500 kişi, JET2 Holiday firmaları yetkilileri yurt dışı kontak müdürü Len Mina, Türkiye sorumlusu Andrea Godsmark, şirket avukatı ve sözcüsü Anusha Price, MTS Ege Genel Müdürü Tanju İçten ve MTS Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Sohbet Kayhan "sorun ve çözüm" adı altında bir araya geldi.

600 paund karşılığı Türkiye'ye tatile gelen bir turistin asılsız iddialar sonucu dava açarak 50 ya da 100 bin paund gibi rakamlarla tazminat talep etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Avrupa ülkelerinin mahkemeleri bu paraları turizm işletmelerinin alacaklarından tahsil ettiğini belirtti. Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzun dönemdir bu sıkıntıların yaşandığını ancak son 2 yılda en üst düzeye ulaşması sonucu müdahale etmek zorunda kaldık. Dünyada her şey dahil sisteminde en çok tatil imkanı sunan ülkeler arasında ilk sıradayız. Bu tazminat taleplerini gündeme getiren turist kesimi de bu konsepte tatile çıkan gruplardan oluşuyor. Zaten ucuz tatile gelen bir kesimin birde tazminat talebinde bulunması hiç hoş ve doğru olmayan bir davranış diye düşünüyorum. Biz GETOB olarak buna karşı çıkarak yabancı tur operatörleri ve sektör temsilcilerini bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenledik. Hazırladığımız rapor dosyasını bakanlığımıza ve İngiliz parlamentosuna da gönderdik. Bundan sonraki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz"
(VE-MB-Y)

05.05.2017 13:36:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milas'ta otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı
YEREL

MİLAS'TA OTOMOBİL TARLAYA UÇTU; 2 YARALI
Muğla 14 bin 885 kişi istihdam seferberliği teşvikinden yararlandı
YEREL

MUĞLA 14 BİN 885 KİŞİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TEŞVİKİNDEN YARARLANDI
İlkokul öğrencileri için bahar şenliği
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR ŞENLİĞİ
Marmaris jandarmasından sezon başlangıcı uyuşturucu tacirlerine gözdağı
YEREL

MARMARİS JANDARMASINDAN SEZON BAŞLANGICI UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZDAĞI
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası
YEREL

FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ KAZASI
Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
FETÖ'nün &quot;üs imamı&quot; Kuzu, &quot;1 dolarını&quot; geri istedi
YEREL

FETÖ'NÜN "ÜS İMAMI" KUZU, "1 DOLARINI" GERİ İSTEDİ
Hindistan turizm heyeti Muğla'da
YEREL

HİNDİSTAN TURİZM HEYETİ MUĞLA'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Çalış Bot sezona merhaba dedi
YEREL

ÇALIŞ BOT SEZONA MERHABA DEDİ
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Diyarbakır'da
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI DİYARBAKIR'DA
Sosyete koyunda deniz altından çıkanlar herkesi şok etti
YEREL

SOSYETE KOYUNDA DENİZ ALTINDAN ÇIKANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ
Ege Bölgesi Hakim ve Savcıları Bodrum'da
YEREL

EGE BÖLGESİ HAKİM VE SAVCILARI BODRUM'DA
&quot;Uzlaştırmanın kapsamı genişletildi&quot;
YEREL

"UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ"
Milas güreşinin çınarları anılarını tazeledi
YEREL

MİLAS GÜREŞİNİN ÇINARLARI ANILARINI TAZELEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Milas'ta fuhuş operasyonu
YEREL

MİLAS'TA FUHUŞ OPERASYONU
Köyceğiz Engelliler Derneği kuruldu
YEREL

KÖYCEĞİZ ENGELLİLER DERNEĞİ KURULDU
Kırkpınar'ın pehlivanları 5. kez Köyceğiz'de karşılaşacak
YEREL

KIRKPINAR'IN PEHLİVANLARI 5. KEZ KÖYCEĞİZ'DE KARŞILAŞACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI

EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...