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Aras Edaş yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:32
Aras Edaş yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı
Aras Edaş yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da ARAS-EDAŞ yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.
Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde bölgedeki yatırımlarla ilgili yapılan toplantıda, ARAS Elektriğin 2016 yılında yaptığı faaliyetler ve yatırımlar ile 2017 yılı yatırım programına alınan projeler değerlendirildi. Ayrıca, kurumun hizmet alanları, yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile yapılması planlar yatırımlar gibi konularda bilgiler verdi.
(OY-AA-Y)

05.05.2017 13:41:00 TSI
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