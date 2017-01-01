Aras Edaş yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı
(Fotoğraflı)
Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da ARAS-EDAŞ yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.
Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde bölgedeki yatırımlarla ilgili yapılan toplantıda, ARAS Elektriğin 2016 yılında yaptığı faaliyetler ve yatırımlar ile 2017 yılı yatırım programına alınan projeler değerlendirildi. Ayrıca, kurumun hizmet alanları, yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile yapılması planlar yatırımlar gibi konularda bilgiler verdi.
(OY-AA-Y)
05.05.2017 13:41:00 TSI
NNNN