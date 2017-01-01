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Edebiyatın medyayla imtihanı paneli

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:37
Edebiyatın medyayla imtihanı paneli
Edebiyatın medyayla imtihanı paneli

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi Edebiyatın Medyayla İmtihanı Paneli gerçekleştirildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Muhammed Hüküm'ün yaptı. Panele, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Güler ve Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı konuşmacı olarak katıldı. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Güler konuşmasında, "İnsan var olduğu müddetçe edebiyat var olacaktır. Ancak günün getirilerine göre adeta edebiyat evrim geçirmektedir. Bunun faydaları olabildiği kadar büyük zararları da vardır. Çünkü günümüzde edebiyat, internet ve televizyon gibi sınırı olmayan medya araçlarının içerisinde var olmaya başlamıştır" dedi. Yrd. Doç. Dr. Taner Namlı ise, "Günümüzde sadece bir internet sitesinde 55 bin şair ve 1 milyon şiir var. Bunlar çok uçuk rakamlardır. Bunlardan kaç tanesi gerçekten şairdir ve nitelikli eserler veriyordur" dedi. Namlı, medyanın kökten değiştiremeyeceğine, sadece nitelikli kitapların etkisinde değişikliğe yol açabileceğini ifade etti.
Panel, izleyicilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
(MAD-SD-Y)

05.05.2017 13:46:31 TSI
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