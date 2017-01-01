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Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda TÜBİTAK fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" nın açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolünce bilimin geliştirilmesi, genç bireylerde bilimsel merakın uyandırılması ve bilimle günlük hayatın ilişkilendirilmesi amaçlarına yönelik olarak düzenlenen TÜBİTAK destekli "Ahmet Şerife Sanlı Bilim Fuarı" nda projeler sergilendi.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Abdullah Özcan Kardeş "16 danışman öğretmenimizin 21 bilim meraklısı öğrencimizle tasarladığı 20 projemizi beğeninize sunuyoruz. Fuarda katkısı olan herkesi kutluyorum" dedi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunun eğitim ve öğretim durumunu, sosyal aktivitelerdeki başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Okul Müdürümüz Özcan Kardeş'i ve ekibini başarılı çalışmaları nedeniyle yürekten kutluyorum. Bilim fuarının hazırlanmasında emekleri olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisinin ardından içecek ve aperatifler eşliğinde fuarı gezen misafirler projelerin sunumlarını izleyerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldılar.

Fuar, keşkek ve tavuklu pilav ikramı ile sona erdi.

Serginin açılışı Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaaddin Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşad Demirkıran, Efeler Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Eğitim Bir Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, Eğitim Bir Sen Efeler İlçe Başkanı Mustafa Ural, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Abdullah Özcan Kardeş tarafından gerçekleştirildi.

(OD-MB-Y)



05.05.2017 13:49:07 TSI

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