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Milas'ta otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:41
Milas'ta otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı
Milas'ta otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Milas - Ören Karayolu İkizköy Mahallesi civarında meydana gelen kazada Milas istikametinden, Ören istikametine doğru seyir halinde bulunan Can Akdemir idaresindeki 48 LH 557 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.
Kazada araç sürücüsü Can Akdemir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Fatma Akdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kazayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(ÇP-MB-Y)

05.05.2017 13:50:11 TSI
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