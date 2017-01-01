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Sahte evrakla kredi çekmeye çalışan şahıslar yakalandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sahte evrakla kredi çekmeye çalışan 11 şahıstan 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasına giderek sahte evraklarla kredi çekmeye çalışan A.A., M.K., E. K., E.Ç., N.I., F.A., M.H.Y., G.Y., E.I., M.R.K., ve Z.A'nın yakalanması için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda E. K., E.Ç., F.A., M.H.Y., G.Y., E.I., M.R.K., ve Z.A., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si bayan toplam 8 kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonda ikametlerinde bulunamayan A.A., M.K., ve N.I'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



05.05.2017 13:50:57 TSI

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