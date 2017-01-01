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Çaldıran'da hijyen seferberliği



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından toplatılan çöp konteynerleri, dezenfekte ve tamirat işlemlerinin ardından yeniden uygun alanlara bırakıldı.

Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, mahalle aralarındaki 250 adet çöp konteynerini tek tek topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplanan çöp konteynerlerinin tamiratlarını yapıp, yıkayıp dezenfekte ettikten sonra yeniden dağıtımını yaptı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ilçede başlattıkları bahar temizliğinin devam ettiğini belirterek, "İlçe Merkezi ve altı mahallemizde bulunan yaklaşık 250 adet çöp konteynerini ilkbahar ayına girmeden topladık. Bunların gerekli onarımlarını ve dezenfektesini yaptırarak mahallelerimize dağıtımını tekrar yaptık. Şehrimizin temizliği için yeni ve yeterli miktarda çöp konteyneri almaya da başladık. İnsanlarımızın yaşadıkları cadde ve sokaklarda oluşacak çöplerin bir noktada toplanmasını; sokak ve caddelerimizin temiz ve yaşanabilir olmasını sağladık" dedi.

(MSA-Y)



05.05.2017 13:54:57 TSI

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