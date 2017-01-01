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Kaza yolu meclis gündeminde

- Dar olması nedeniyle sık sık kaza meydana gelen Tirebolu-Gümüşhane karayolu duble yol olması için meclis gündemine taşındı



(Fotoğraflı)



Ahmet Bilge

GİRESUN (İHA) - Dar olması nedeniyle sık sık kaza meydana gelen Tirebolu-Gümüşhane karayolu duble yol olması için meclis gündemine taşındı.

İl Genel Meclisi AR-GE Tarife Komisyonun raporuna göre bir yılda 66 trafik kazasının yaşandığı kara yolunun iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi.

İl Genel Meclisi AR-GE Tarife Komisyonu üyesi Çetin Çakıroğlu mecliste okuduğu raporda bir yılda 66 kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Çakıroğlu; " Tirebolu -Gümüşhane kara yolunda maalesef kaza artışı söz konusudur. Emniyet ve Jandarma kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2016 yılı içerisinde yaralamalı ve ölümlü olarak 66 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 56 kişi yaralanmış, 2 kişi yaşamını yitirmiştir. En fazla kaza ise ocak ve temmuz aylarında meydana gelmiştir." dedi.

Rapor üzerine konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ise; "Kazalar her ne kadar sürücü hatalarından kaynaklı olduğu rapor edilmiş olsa da söz konusu yolun tehlikeli keskin virajlarla dolu olduğu bilinmektedir. Temennimiz bir süre önce gündeme gelen projenin hayata geçirilmesidir. Giresun Gümüşhane'ye ve iç Anadolu'ya bağlayan kara yolunun iyileştirilmesi hatta duble yol yapılmasıdır." dedi.

Tirebolu-Gümüşhane kara yolunda geçtiğimiz aylarda tır ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada, 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı.

(AB-Y)



05.05.2017 13:57:47 TSI

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