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Kermes geliri öğrencilere burs olacak



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen kermesin geliri, burs verilen 15 kız öğrenciye aktarılacak.

Salihli TSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Birliği, Gümüş Çayı kenarındaki Gümüş Kafe'de "Bahara Merhaba" kahvaltısı ve üretici pazarı düzenledi. Kafenin bahçesinde üreticiler kendi el emeği ürünlerini sergilerken, yemek kitabı yazarı Ayşe Turgut, geliri Kadınlar Birliğinin burs verdiği 15 kız öğrenciye aktarılacak olan "Yeni Gelinin Mutfak Rehberi" isimli kitabını imzaladı. Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, emeğiyle üreten kadına saygı amacıyla düzenlenen kermese Salihli TSO üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 üreticinin katılıp ürünlerini tanıtma imkanı bulduğunu belirtti. Oral, kahvaltı ile başlayan etkinliğe Salihlililerin eğitime ve üretici kadınlara destek vermek için, büyük ilgi gösterdiğini, 400'ü aşkın kişinin kermese gelip stantları gezdiğini kaydetti. Kermesi Salihli TSO Yönetimi ve personeli de ziyaret etti. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, stantları gezerek üretici kadınların neler ürettiği ve nasıl pazarladığı, bunun için sermayeyi nasıl buldukları konusunda bilgiler aldı. Aile bütçesine katkı veren üretici kadınları kutlayan Yüksel, onlara Salihli TSO ve KOSGEB işbirliği ile düzenledikleri kurslardan bahsetti ve mutlaka sertifika almalarını tavsiye etti.

Kadınlar Birliği'nin çok güzel bir organizasyona daha imza attığını ve çok yorulduklarını belirten Yüksel, gösterdikleri gayretler ve ses getiren faaliyetleri nedeniyle Kadınlar Birliği'ne teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



05.05.2017 13:57:50 TSI

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