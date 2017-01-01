ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kermes geliri öğrencilere burs olacak

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:49
Kermes geliri öğrencilere burs olacak
Kermes geliri öğrencilere burs olacak

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen kermesin geliri, burs verilen 15 kız öğrenciye aktarılacak.
Salihli TSO bünyesinde faaliyet gösteren Kadınlar Birliği, Gümüş Çayı kenarındaki Gümüş Kafe'de "Bahara Merhaba" kahvaltısı ve üretici pazarı düzenledi. Kafenin bahçesinde üreticiler kendi el emeği ürünlerini sergilerken, yemek kitabı yazarı Ayşe Turgut, geliri Kadınlar Birliğinin burs verdiği 15 kız öğrenciye aktarılacak olan "Yeni Gelinin Mutfak Rehberi" isimli kitabını imzaladı. Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, emeğiyle üreten kadına saygı amacıyla düzenlenen kermese Salihli TSO üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 üreticinin katılıp ürünlerini tanıtma imkanı bulduğunu belirtti. Oral, kahvaltı ile başlayan etkinliğe Salihlililerin eğitime ve üretici kadınlara destek vermek için, büyük ilgi gösterdiğini, 400'ü aşkın kişinin kermese gelip stantları gezdiğini kaydetti. Kermesi Salihli TSO Yönetimi ve personeli de ziyaret etti. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, stantları gezerek üretici kadınların neler ürettiği ve nasıl pazarladığı, bunun için sermayeyi nasıl buldukları konusunda bilgiler aldı. Aile bütçesine katkı veren üretici kadınları kutlayan Yüksel, onlara Salihli TSO ve KOSGEB işbirliği ile düzenledikleri kurslardan bahsetti ve mutlaka sertifika almalarını tavsiye etti.
Kadınlar Birliği'nin çok güzel bir organizasyona daha imza attığını ve çok yorulduklarını belirten Yüksel, gösterdikleri gayretler ve ses getiren faaliyetleri nedeniyle Kadınlar Birliği'ne teşekkür etti.
(BA-AY-Y)

05.05.2017 13:57:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akhisar MHP'de kongre tarihi belli oldu
YEREL

AKHİSAR MHP'DE KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU
Bedriye Aksakal okuyucularıyla buluştu
YEREL

BEDRİYE AKSAKAL OKUYUCULARIYLA BULUŞTU
Gazili çocuklar Spil'de buluştu
YEREL

GAZİLİ ÇOCUKLAR SPİL'DE BULUŞTU
Çanakkale gezisinde duygusal anlar
YEREL

ÇANAKKALE GEZİSİNDE DUYGUSAL ANLAR
Salihli Devlet Hastanesinde çevre düzenlemesi
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Belediye meclis salonunda yerel yönetim dersi
YEREL

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YEREL YÖNETİM DERSİ
Muhtarlıklar, sokağın nabzını tutuyor
YEREL

MUHTARLIKLAR, SOKAĞIN NABZINI TUTUYOR
Kamu Hastaneleri Birliğinden &quot;El hijyeni&quot; etkinliği
YEREL

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNDEN "EL HİJYENİ" ETKİNLİĞİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Manisa'da 43 öğrencinin ayrandan zehirlendiği iddiası
YEREL

MANİSA'DA 43 ÖĞRENCİNİN AYRANDAN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Manisa'da dolu yağışı
YEREL

MANİSA'DA DOLU YAĞIŞI
Öğrenciler Salihli Belediyesi'nde ders gördü
YEREL

ÖĞRENCİLER SALİHLİ BELEDİYESİ'NDE DERS GÖRDÜ
Sarıgöllü öğrenciler bilgileriyle yarıştı
YEREL

SARIGÖLLÜ ÖĞRENCİLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI
Mutluluklarını Vali Güvençer ile paylaştılar
YEREL

MUTLULUKLARINI VALİ GÜVENÇER İLE PAYLAŞTILAR
Hizmetleri incelerken istekleri de dinlediler
YEREL

HİZMETLERİ İNCELERKEN İSTEKLERİ DE DİNLEDİLER
Vali Güvençer'den Mesir teşekkürü
YEREL

VALİ GÜVENÇER'DEN MESİR TEŞEKKÜRÜ
'Televizyon Cumhuriyeti' büyük beğeni topladı
YEREL

'TELEVİZYON CUMHURİYETİ' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Halsiz düşen baykuş tedavi edildi
YEREL

HALSİZ DÜŞEN BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ
Hurdacılara ihtar verildi
YEREL

HURDACILARA İHTAR VERİLDİ
Yunusemre'den Muradiye'ye ödeme noktası
YEREL

YUNUSEMRE'DEN MURADİYE'YE ÖDEME NOKTASI
Regülatör köprüsüne sıcak asfalt
YEREL

REGÜLATÖR KÖPRÜSÜNE SICAK ASFALT
Manisa'da 630 kilometrelik altyapı çalışması
YEREL

MANİSA'DA 630 KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...