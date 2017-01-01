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Minik öğrenciler 'Yaşama Yol Verdi'



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün 112 Acil Servisi'nin gereksiz aranmasını önlemek ve ambulanslara yol verilme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği 'Yaşama Yol Ver' Kampanyası kapsamında İlkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Mehmet Akif İlkokulunda düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte ambulans ve ekipmanlarının nasıl kullanıldığı, emniyet kemerinin ve kaskın nasıl takıldığı görevliler tarafından öğrencilere anlatıldı. Çocuklar, ambulansa binerek içindeki cihazları ve tıbbi donanımı yakından görme şansı bulurken, trafik polislerinin kullandığı motosiklete de bindi.

Projeyle bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı," Bu hafta ayrıca 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' olduğundan 'Yaşama Yol Ver' projesinin öneminin bir kez daha vurgulanması ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi adına Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğümüzce ortaklaşa bir dizi etkinlikler yapıyoruz. 112 Acil Yardım hattının hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle, gerçek acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmaktadır. 2016 yılında ilimizde 112 Acil Yardım hattımıza 190 bin 897 çağrı düşmüş ve bunlardan 31 bin 596 çağrıya acil vaka çıkışı yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan toplam 190 bin 897 çağrının yüzde 83'ünün gereksiz veya asılsız olduğu görülmektedir. 2015 yılında 58 okulumuz, 2016 yılında da 41 okulumuz ziyaret edilmiş ve toplam 7 bin 47 öğrenciye 112 bilinci kazandırılmaya alışılmıştır. 2017 yılında da il genelinde 60 okula ulaşmayı planlıyoruz. 112 hayat kurtarıyor. Hayat kurtarırken de dakikalar hatta saniyeler dahi önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Vakalara zamanında ulaşmamızı engelleyen en önemli faktörlerden biri de maalesef trafikte yanlış sürücü tutumları ve davranışları olmaktadır." dedi.

(ÇU-YE-Y)



05.05.2017 13:58:28 TSI

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