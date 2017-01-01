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Van'da 2. ASKOM Bölge Toplantısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:50
Van'da 2. ASKOM Bölge Toplantısı
Van'da 2. ASKOM Bölge Toplantısı
- Van İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz:
- "İllerimizin sağlık sorunlarını istişare edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nın ikincisi Van'da yapıldı.
DoubleTree by Hilton Hotel'de Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantı; Van, Hakkâri, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinden toplam 97 idareci ve birim sorumlusunun katılmasıyla iki gün sürecek. İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz; '2. sağlık hizmet bölgesinde yer alan illerin acil sağlık hizmetleri istatistik verileri' sunumunu yaptı. Dr. Ergün Yanmaz, "Zorlu illerimizin sağlık açısından birçok sıkıntımızın içerisinde bir şeyleri başarmak, güzelleştirmek ve sunulan sağlık hizmetinin daha iyi sunabilmek için bir araya geldik. Bölgemizde yer alan illerimizin sağlık sorunlarını burada istişare edeceğiz" dedi.
Bölgede 2 milyon 657 bin 984 kişiye 34 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 261 ambulans ve acil sağlık hizmet aracı ve bin 90 acil sağlık hizmetler personeli ile hizmet verdiklerini ifade eden Dr. Ergün Yanmaz, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.
Bölge genelinde sunulan hizmetin paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde aksatılmadan sürdürülmesi, vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetleri kalitesinin arttırılması ve işleyişinin kolaylaştırılması amacıyla atılacak adımların da tartışıldığı toplantı, alınan kararların bir araya getirilmesi ile sona erecek.
Toplantıda, ayrıca Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Heybet Semur, Hakkâri, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinin hastane idarecileri, birim sorumluları ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve özel hastane idarecileri de hazır bulundu.
(MD-MSA-Y)

05.05.2017 13:59:05 TSI
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