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Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ sahasını yeniliyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (TAŞTİ) asfaltlama çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, TAŞTİ'nin sahasını yeniliyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımlarının daha rahat sağlanması ve firma sahiplerinin daha iyi hizmet vermesi için Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından TAŞTİ sahasında düzenleme çalışmaları başlatıldı. Bir hafta önce başlayan çalışmalar kapsamında eski kilit taşları sökülerek, zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, otogar sahası BSK asfaltla kaplanmaya başladı.

Yaklaşık bir hafta daha sürecek çalışmalar sonrası TAŞTİ sahasında bulunan eski yağmur suyu ızgaraları tamamen yenilenmiş olacak. Sıcak asfaltla kaplanan alan sayesinde otobüsler rahat ve güvenli ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

(KYM-Y)



05.05.2017 14:00:25 TSI

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