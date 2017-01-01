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Çerçioğlu Yamalak'ta tarih yazdı

- Başkan Çerçioğlu, yıllardır siyasi malzeme yapılan Yamalak Köprüsünün temelini attı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak Mahallesinde 1950'li yıllarda Adan Menderes'in başbakanlığı döneminde yapımı tamamlanan ve 5 mahalleyi Büyük Menderes Nehri üzerinden Aydın-Denizli karayoluna bağlayan eski köprünün yenilenmesi için düğmeye bastı.



Cumhuriyet döneminden bu yana siyasi malzeme olarak kullanılan ancak defalarca söz verdiği halde bir türlü yapılamayan Büyük Menderes Nehri üzerindeki Yamalak Köprüsünün yenilenmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan çalışmalar mutlu sonla tamamlandı. 2014 yılında Yamalak ve Kuyucak halkına verdiği sözü geç yerine getirdiği için özür dileyen Başkan Çerçioğlu, "Halk ister, büyükşehir yapar. Biz de 2014 yılında söz verdiğimiz köprüyü artık yapıyoruz. Geç kalındığı için özür diliyoruz. Kuyucak halkının özlediği bu köprü, Büyük Menderes üzerinde bir gerdanlık gibi halkımıza hizmet edecek. Hayırlı olsun" dedi.



İzdihamın yaşandığı karşılama töreninin ardından kürsüye çıkan Çerçioğlu, "2014 yılında bu köprünün yapılmasını istemiştiniz. Ben de size söz vermiştim. Biraz geç oldu, kusura bakmayın. Bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Bugün burada sözümü yerine getirmekten ve sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu çok büyük bir ihtiyaçtı. Bugün ise bu ihtiyacın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. 2 milyon liraya mal olacak olan bu köprüyü 4 ayda bitireceğimizin de sözünü veriyorum. 11 buçuk metre genişliğinde ve 74 metre uzunluğundaki köprünün fore kazıklı 3 ayağı olacak. 16 adet de görkemli kirişlerle desteklenecek" dedi.



"Köprüye nazar boncuğu takın"

Kuyucak'a son üç yılda 12 milyon liralık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi. Yatırımların artarak devam edeceği sözünü de veren Başkan Çerçioğlu, köprünün proje aşamasında başında olduğunu da ifade ederek, "Bu köprü Menderes Nehri üzerinde bir gerdanlık olacak. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece bizler de sizlerden aldığımız güçle hizmetlerimizi yapacağız. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden isteğim, bu köprü tamamlandığında nazarlardan korumak için kocaman bir nazar boncuğu takmanızdır" diye konuştu.



Başkan Çerçioğlu'na teşekkür

Cumhuriyet dönemindeki tarihi yolun yılardır yapılmayı beklediğini ifade eden Ör-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Kapucu, Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Başbakan İnönü döneminden bu yana tüm siyasilerin söz verdiği ancak oyu aldıktan sonra bir daha uğramadığı bir yere çok değerli belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu, 2014 yılında söz verdi. 65 yılını dolduran ve üzerinden geçerken büyük tehlike yaşanılan, yan yana iki aracın geçemediği, beton ömrünü doldurmuş eski köprüden bugünden itibaren kurtulacağız. Başkanımız köprünün 4 ayda tamamlanacağını söyledi. Köprünün tamamlanmasının ardından Kuyucak ve Buharkent ilçelerini Menderes Nehri üzerinden yamalak başta olmak üzere güney tarafta kalan 5 mahalleye ulaşımı sağlayan bu tarihi yolun yapımı ise 2019 yılına kadar bitirilmiş olacak" dedi.



Yamalak ve Kuyucak halkının yıllardır özlemle beklediği köprünün temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili Prof.Dr.Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Bayram İnci, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Kuyucak İlçe Başkanı Şehmus Mızrak, çevre ilçelerin ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yüzlerce Yamalak ve Kuyucaklı vatandaş katıldı.

(AS-MB-Y)



05.05.2017 14:04:39 TSI

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