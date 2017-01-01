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Malatya Gazeteciler Cemiyet'nden Yeni Malatyaspor çağrısı

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:56
Malatya Gazeteciler Cemiyet'nden Yeni Malatyaspor çağrısı
Malatya Gazeteciler Cemiyet'nden Yeni Malatyaspor çağrısı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, Bandırmaspor yenilgisinin ardından Yeni Malatyaspor'a sahip çıkılmasını istedi.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman yaptığı yazılı açıklamada 1966 yılında kurulan Malatyaspor'un çıktığı Süper Ligde Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettiğini ancak sonrasında kötü yönetim ve kulübün sahiplenmemesi nedeniyle amatör kümeye düştüğünü belirtti.
Malatya futbol tarihinde böylesine bir örneğin olduğunu kaydeden Karaduman, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin milyonlarca lira destek vererek kurduğu Yeni Malatyaspor, son derece başarılı bir şekilde Süper Ligin kapısına kadar gelmiştir. Bandırmaspor karşısında alınan sonuç, oynanan futbol, yönetim ve teknik kadronun yetersiz kaldığı yolundaki görüşler, eleştiriler elbette ki doğal ve son derece gereklidir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken küme düşen bir takıma 5-0 yenilen takımın futbolcularının, Teknik direktörün ve yönetimin eleştirilmesinden doğal bir durum olamaz. Ancak, eleştiri sınırlarını aşarak, oluşan tepkileri öfkeye ve nefret ölçüsüne taşıyarak takımı 57 puanla lider konuma getiren başta futbolculara, teknik kadroya, kulübün çalışanlarına taşla saldırmak, bunlara ağır hakaretlerde bulunmak utanç vericidir. Evet bir maç kaybedilmiştir, ağır bir yenilgi alınmıştır, şampiyonluk hedefi zora girmiştir. Ama bu durumdan takımı çıkaracaklar da futbolcular ve teknik kadrodur. Sanki her şey bitmiş gibi, başarısızlığı kabullenmek, hedefi bir kenara bırakmak, şanlı bir spor tarihine sahip Malatya'ya asla yakışmaz" ifadelerine yer verdi.
Bandırmaspor yenilgisinden çok, kente girişte saldırıya maruz kalan Yeni Malatyaspor futbolcu ve teknik kadrosunun moralmen çöküntü içerisinde olduklarını gördüklerini belirten Karaduman, "Bir an önce bu moralsizlikten takımın kurtarılarak kalan 3 maça hazırlanması gerekmektedir" dedi.
"Bakanla birlikte tesisleri gidilmelidir"
Yeni Malatyaspor tesislerinin büyük bir katılımla ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen Karaduman, "Bu nedenle, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının açmak üzere ilimize gelecek Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Sayın Valimiz, Malatya Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri, Oda Başkanlarımız, Taraftarlar ve spor çevreleri ile birlikte Yeni Malatyaspor Tesislerini ziyaret ederek, futbolculara moral ve güvence vererek Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu destek bu gün ve yarın mutlaka futbolculara, Teknik kadroya ve yönetime verilmeli, Adana Demirspor maçı da dahil olmak üzere kalan 3 maçta takımın yanında oldukları gösterilmelidir" diye konuştu.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman açıklamasını "Gün Yeni Malatyaspor'a sahip çıkma ve Şampiyonluk hedefine ulaşma günüdür. Yarın geç olmadan bu destek mutlaka verilmeli, çok yakında gördüğümüz şampiyonluk hedefine bir an önce varmak için bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Gün Yeni Malatyaspor'a sahip çıkma günüdür" ifadeleriyle tamamladı.
(CÖ-SD-Y)

05.05.2017 14:05:30 TSI
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