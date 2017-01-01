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Bedriye Aksakal okuyucularıyla buluştu



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MANİSA (İHA) - Manisalı yazar Bedriye Aksakal, 15'inci kitabı olan 'Melek Öğretmen'in tanıtım gününde okuyucularıyla buluştu. Okuyucularının kitaplarını imzalayan Bedriye Aksakal, daha sonra gerçekleştirilen söyleşi ile kitabı 'Melek Öğretmen'i anlattı.

Yazar Bedriye Aksakal, 15'inci kitabı olan 'Melek Öğretmen'in tanıtım gününde okuyucularıyla buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen tanıtım gününde ilk olarak okuyucularının kitaplarını imzalayan Yazar Bedriye Aksakal, daha sonra söyleşide kitabını anlattı. Kitabın isminin 'Melek Öğretmen' olduğunu belirten Aksakal, "Melek öğretmen benim de öğretmenimdi. Öğretmenlerin öğretmeniydi. Acıları bal eylemiş ama Cumhuriyet coşkusuyla yaşamış bir öğretmen. O yoktan var olan ülkemizde o kadar güzel çalışmalar yapmış ki onun örnek çalışmaları bizlere örnek oldu. Biz de onun yolunda gitmek için çaba gösterdik. Dilerim bütün genç öğretmenler bu kitabı okuyup 'Melek Öğretmen'in nasıl bir öğretmen olduğunu görürler. Melek Öğretmen'in yaşam öyküsüyle başlayan kitapta, Kurtuluş Savaşı'nda Manisa yangınını babaannesinden duyduğu şekliyle anlatıyor. O kısmını da özellikle herkesin okumasını tavsiye ederim" dedi.

Yazar Bedriye Aksakal daha sonra söyleşisine katılan Pelitalan İlkokulu öğrencilerine kitap hediye etti.

(SC-Y)



05.05.2017 14:05:43 TSI

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