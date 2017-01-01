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Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı



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KAYSERİ (İHA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'yi ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Çin-Kayseri işbirliği için geldiği kentin 5 bin yıla uzanan tarihini öğrenince adeta büyülendi.

Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen Kayseri ile dünyanın en güçlü ekonomilerinden Çin'i bir araya getirecek projelere ilk adımı atmak üzere beraberindeki Çinli işadamlarıyla kente gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, kent tarihini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Kayseri'nin Türkiye ekonomisi için önemli bir merkez olduğunu bildiklerini ifade eden Büyükelçi Yu Hongyang, "Yapılacak işbirlikleri öncesi Kayseri'nin 5 bin yıl öncesine uzandığını öğrendiğimiz tarihini de yakından tanımak istedik. Danıştığımız kişiler kent tarihini birebir yaşayabilmemiz için bizi Tarihi Kayseri Mahallesi'ne getirdi. Tarihe sahip çıkıldığını görmek gerçekten çok hoşumuza gitti. Burada hem kent tarihi hem de mekan hakkında geniş bilgiler aldık. Benimle birlikte gelen heyet de Kayseri tarihinden adeta büyülendi. Umarım bu tarih aynı şekilde korunmaya devam eder. En yakın zamanda yeniden kenti ziyaret edeceğim" dedi.

(AÖ-Y)



05.05.2017 14:09:14 TSI

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