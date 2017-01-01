YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisar MHP'de kongre tarihi belli oldu

Akhisar MHP'de kongre tarihi belli oldu



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından ertelenen MHP Akhisar İlçe Kongresi 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

MHP Genel Merkez tarafından ertelenen MHP Akhisar İlçe Kongresi tarihi belirlendi. 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak MHP Genel Merkezi tarafından ertelenen Akhisar İlçe Kongresi 21 Mayıs Pazar günü yapılacak. 400 delegenin oy kullanacağı kongreyle ilgili bilgi veren MHP Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu, "30 Nisan 2017 Pazar günü yapılması gereken kongremiz Gene Merkezin gördüğü lüzum üzerinde ileri bir tarihe ertelenmişti. Genel Merkezin verdiği direktifler doğrultusunda kongremizi 21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 11.00'de Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonunda yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi tüm kongre üyelerini bekliyoruz" dedi.

Öte yandan genel kurulda Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Uğurlu ile Ülkü Ocakları eski başkanı Fatih Bilgen'in listelerinin seçime gideceği öğrenildi. MHP Akhisar İlçe Teşkilatının 2 bin 400 üyesi bulunurken genel kurulda 400 delege oy kullanacak.

(BG-AY-Y)



05.05.2017 14:11:55 TSI

NNNN

