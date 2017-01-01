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Türkiye şampiyonu ekipten Vali Toprak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kocaeli'nde yapılan Halk Oyunları Türkiye Finali'nde otantik dalda birinci olan Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibini makamında kabul etti.

18 Şubat 2017 tarihinde Hakkâri'de gerçekleşen halkoyunları yarışmasında il birincisi olan ve 4 Mart 2017 tarihinde de Mardin'de yapılan bölge yarışmasında dereceye giren Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, 28-29 Nisan 2017 tarihleri arasında ise katıldığı Türkiye finalinde başarı göstererek otantik dalında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye şampiyonu olarak Hakkâri'ye dönen Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve okul müdürleri Sıtkı Zerek ile birlikte Vali Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Vali Toprak, bir süre sohbet ettiği halkoyunları ekibine başarılarının devamını dileyerek, kendilerini altın ile ödüllendirdi.

Halkoyunları ekibi, başarı ve mutluluklarını paylaştıkları Vali Toprak'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

(FT-MSA-Y)



05.05.2017 14:17:36 TSI

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