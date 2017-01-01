ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye şampiyonu ekipten Vali Toprak'a ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:08
Türkiye şampiyonu ekipten Vali Toprak'a ziyaret
Türkiye şampiyonu ekipten Vali Toprak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kocaeli'nde yapılan Halk Oyunları Türkiye Finali'nde otantik dalda birinci olan Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibini makamında kabul etti.
18 Şubat 2017 tarihinde Hakkâri'de gerçekleşen halkoyunları yarışmasında il birincisi olan ve 4 Mart 2017 tarihinde de Mardin'de yapılan bölge yarışmasında dereceye giren Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, 28-29 Nisan 2017 tarihleri arasında ise katıldığı Türkiye finalinde başarı göstererek otantik dalında Türkiye birincisi oldu.
Türkiye şampiyonu olarak Hakkâri'ye dönen Hakkâri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi halkoyunları ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve okul müdürleri Sıtkı Zerek ile birlikte Vali Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Vali Toprak, bir süre sohbet ettiği halkoyunları ekibine başarılarının devamını dileyerek, kendilerini altın ile ödüllendirdi.
Halkoyunları ekibi, başarı ve mutluluklarını paylaştıkları Vali Toprak'a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
(FT-MSA-Y)

05.05.2017 14:17:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de kan bağışına büyük ilgi
YEREL

HAKKARİ'DE KAN BAĞIŞINA BÜYÜK İLGİ
Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası &quot;Rona&quot;
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN KORKULU RÜYASI "RONA"
Hakkari'de &quot;Çiçekler Solmadan&quot; projesi
YEREL

HAKKARİ'DE "ÇİÇEKLER SOLMADAN" PROJESİ
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü
YEREL

YÜKSEKOVA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILIŞININ YILDÖNÜMÜ
Hakkari Valisi Toprak'tan yaralı askerlere ziyaret
YEREL

HAKKARİ VALİSİ TOPRAK'TAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Dağda mahsur kalan yaralıyı Mehmetçik kurtardı
YEREL

DAĞDA MAHSUR KALAN YARALIYI MEHMETÇİK KURTARDI
Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri
YEREL

HAKKARİ'DE 'TANITIM VE YÖNLENDİRME' SEMİNERİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Yüksekova Belediyespor yöneticilerinden Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR YÖNETİCİLERİNDEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Hakkari'de otopark sorunu büyüyor
YEREL

HAKKARİ'DE OTOPARK SORUNU BÜYÜYOR
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Hakkari'de 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de 'Çiçekler Solmadan' projesi
YEREL

HAKKARİ'DE 'ÇİÇEKLER SOLMADAN' PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...