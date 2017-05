YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Her Anne Bir Okul" ilk mezunlarını verdi

"Her Anne Bir Okul" ilk mezunlarını verdi



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, İlkadım Kent Konseyi, DOSTDER ve HANDER ortaklığında gerçekleştirilen anne eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

İlkadım Belediyesinin önderliğinde başlatılan ve aile ilişkilerinin geliştirilerek iyileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile planlanan "Her Anne Bir Okul" eğitim programı kapanış toplantısı İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplum yapısının geliştirilmesinde en büyük sorumluluklardan birine sahip olan anneler, program kapsamında alanında uzman olan Avukat Hamdiye Katipoğlu, Dr. Hülya Akgün, Psikolog Şerife Şen, Psikiyatr Lütfi Ural İlkadım Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Fatma Pak gibi eğitmenler tarafından verilen eğitimlere katılma şansı buldu. Toplum tarafından yanlış bilinen birçok konuyu ele alan eğitmenler aile yaşantısı ve çocuk eğitimi konularında yeni ufuklar açtılar. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri sırasında dikkat edilmesi gereken detayları 10 hafta süren eğitim programında öğrenen anneler, eğitim programından mutlu ayrılıklarını dile getirerek destekleri için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler.



Anneler sertifikalarını aldı

Emine Yeni-Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi dersliklerinin kullanıldığı 10 haftalık eğitim süresince yoğun bir tempo içerisinde bulunduklarını belirten DOSTDER Başkan Yardımcısı Halise Mutlu, "Öğretmek ve öğrenmek sonu olmayan kutsal bir olgudur. İlkadım Belediye Başkanımız Sayın Erdoğan Tok beyin kadınlarımızın eğitimlerine gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek sayesinde gerçekleştirdiğimiz programda ilk mezun annelerimize sertifikalarını vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyine teşekkür ederiz" diye konuştu.



"Eğitime desteğimiz her zaman sürecek"

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel yaptığı konuşmada; "İlkadım Belediyesi olarak eğitimin her alanında imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya ve yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Toplumun temelinin aile olduğunun ve aile yapısının inancımıza uygun şekillenmesi gerektiğinin bilinci ile başlattığımız bu projede başta bize öncülük eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a ve emeği olan tüm katılımcılara teşekkür ederim. "Her Anne Bir Okul" projemizden mezun olan değerli anneleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, HANDER Yönetim Kurulu Başkanı İlahiyatçı Sosyolog Sevgi Sula, eğitmenler ve anneler katıldı.

