Başkan Çelik dede oldu
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik dede oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Yaşar ve gelini Şeymanur çiftinin doğan bebeğine Mustafa Emir ismi verildi.
Başkan Çelik'in ilk torunu Mustafa Emir'in Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sabah saatlerinde dünyaya geldiği ve yaklaşık 3 kilo ağırlığında olan Mustafa Emir bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çelik ailesini bu mutlu günlerinde yakın çevresi de yalnız bırakmadı.
(AÖ-Y)
05.05.2017 14:18:46 TSI
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