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Atık yağ karşılığında deterjan veya kedi köpek maması

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:10
Atık yağ karşılığında deterjan veya kedi köpek maması
Atık yağ karşılığında deterjan veya kedi köpek maması

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, uyguladığı çevreci projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğal ekosisteme bırakıldığında canlı türlerinin yaşantısına çeşitli zararlar veren evsel bitkisel atık yağları toplayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, aldığı 5 litrelik bitkisel atık yağ karşılığında vatandaşlara deterjan, kedi ve köpek maması hediye ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, bitkisel atık yağların geri kazanımı doğrultusunda da 1 yıldır yürüttüğü projede Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan protokolle 5 litre atık yağ toplayan vatandaşlara deterjan, kedi-köpek maması hediyesi projesinin başladığını belirten Yıldırım, "1 litre Bitkisel Atık Yağ 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine, kanalizasyona döküldüğünde ise kanalizasyon hatlarında büyük ölçüde zarara sebebiyet vermektedir. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Atık yağların kaynakta azaltılması ve geri kazanılması esasından yola çıkarak, ilimizde bulunan kullanılmış kızartmalık yağ üreten tesislerdeki yani yemek üretim fabrikaları, tabldot, büyük işletmelerin yemekhaneleri, lokantalar ve tatlı imalathanelerinde, bu yağların toplanması için girişimlerimizi başlattık. Bu uygulamamızı 14 ilçemizde sürdürüyoruz." diye konuştu.
(SC-Y)

05.05.2017 14:18:55 TSI
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