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Özel MEDİKAR Hastanesi'nden Çelik İş üyelerine indirim



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Çelik İş Sendikası Karabük Şubesi ile Medikar Hastanesi arasında indirim anlaşması imzalandı. Özel Medikar Hastanesi'nde Çelik İş üyelerine ayakta tedavi hizmetlerinde yüzde 15, yataklı tedavi hizmetlerinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Çelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, hayatın her alanında üyelerine indirim sağlanması adına bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üngören, bu bağlamda, sendika üyelerinin sağlık alanında indirimli hizmet almaları yönünde Özel Medikar Hastanesi arasında indirim anlaşması protokolü imzalandıklarını kaydederek,

" İşçilerimizi ve onların birinci derece yakınlarını kapsayan protokol ile ayakta tedavide yüzde 15, yataklı tedavilerde ise yüzde 10 indirim anlaşması yaptık. Diğer yandan işçilerimizin hayatın diğer alanlarında da kolaylık ve indirim sağlamak adına, şehirlerarası otobüs, gıda ve akaryakıt alanlarında da bir dizi indirim çalışmalarımız sürüyor. Bunları da en kısa zamanda protokole bağlayarak hayata geçireceğiz." dedi.

(YE-YE-Y)



05.05.2017 14:21:14 TSI

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